فيلم سعودي ينافس على "الأسد الذهبي" في فينيسيا للمرة الأولى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الخميس، عن اختيار الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور، ضمن المسابقة الرسمية للدورة السادسة والسبعين من المهرجان.

ويدخل الفيلم السعودي في منافسة مع 14 فيلما عالميا على جائزة الأسد الذهبي، إحدى الجوائز العالمية المرموقة في مجال السينما، ومن المقرر أن يبدأ المهرجان في 28 أغسطس/ آب المقبل ويستمر حتى 7 سبتمبر/ أيلول.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ السينما السعودية التي يشارك فيها فيلم سعودي في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، بحسب بيان وزعته السفارة السعودية بالقاهرة.

ويحكي الفيلم قصة سيدة سعودية تقرر خوض الانتخابات البلدية لأسبابها الخاصة. وهو من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، وشارك في كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وقد صور بالكامل داخل المملكة العربية السعودية.

وكانت هيفاء المنصور شاركت في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2012 بفيلم "وجدة" ضمن مسابقة Venice Horizons Award. وتأتي عودتها للمهرجان بفيلمها الجديد "المرشحة المثالية" من بوابة المسابقة الرسمية متنافسة على جائزة الأسد الذهبي للمرة الأولى.

وإلى جانب هيفاء المنصور، تشارك أيضاً المخرجة السعودية شهد أمين خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلمها "سيدة البحر" الذي سيعرض ضمن مسابقة "أسبوع النقاد الدوليين".