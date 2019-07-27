دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، السبت، على إعلامية لبنانية علقت على منشور له حول وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي.

ونعى أدرعي الفيشاوي قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون نودع اليوم الممثل المصري القدير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عنا بعد صراع مع المرض... رحمك الله يا ممثلنا القدير".

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نشرت الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، تغريدة تضمنت صورة لمنشور أدرعي وقالت فيها: "هيدا الكائن شو الحل معو؟".

رد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على صادق قائلا: "انت يا ست ديما صادق مش عارفة كيف تعملي شهرة عحسابي... شو زعجك بالموضوع خصوصا أن الأمر يتعلق بمصر وإسرائيل".

وتابع أدرعي قائلا في نفس التغريدة، ردا على الإعلامية اللبنانية: "بدك الشهرة وبدك تعملي بلوك كمان... عجيب أمرك يا ديما"، على حد تعبيره.

وكان قد اشتعل سجال بين الطرفين على تويتر في يناير/كانون ثاني الماضي حول حزب الله والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.