دوق كامبريدج وأسرته يستقلون رحلة طيران تجارية في سفر داخلي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت خطوط طيران "فلاي بي"، الجمعة، إن دوق كامبريدج الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت وأبنائهما، الأميرين جورج ولويس، والأميرة شارلوت، استقلوا رحلة تجارية تابعة للشركة، في رحلة داخلية.

وكانت عائلة دوق كامبريدج، الثاني في ترتيب تولي العرش في المملكة المتحدة، في طريقها من نورويتش بإنجلترا إلى أبردين في اسكتلند، الجمعة، وشوهدوا وهم يخرجون من طائرة شركة الطيران "إيسترن إيرلاينز"، شريك خطوط طيران "فلاي بي".

يأتي هذا وسط انتقادات من دعاة حماية البيئة، الذين اتهموا دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، بالرياء بعد أن استخدما طائرات خاصة للسفر إلى جنوب فرنسا ومدينة إيبيزا في إيطاليا، في رحلتين على بعد أيام فقط.