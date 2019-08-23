دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تصريحات مقدمة البرامج المصرية ريهام سعيد، حول أصحاب الوزن الزائد، موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريهام سعيد في برنامجها الذي يحمل اسم "صبايا" على إحدى القنوات الفضائية المحلية المصرية، إن أصحاب الوزن الزائد يمثلون "عبئًا على الدولة" في مصر، و"يشوهون المنظر".

ووصفت المذيعة المصرية في برنامجها، أصحاب الوزن الزائد بـ"الموتى"، كما وصفت أيضا، منتقدي تصريحات الرئيس المصري التي طالب فيها بالتخلص من الوزن الزائد بـ"الجهلة".

وانتقد المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ريهام سعيد، واتهموها بـ"العنصرية" و"الفاشية"، خلال عدة هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريهام سعيد في مقطع فيديو، في صفحتها على إنستغرام، الجمعة، إنها كانت "مريضة سمنة"، واعتبرت أن كلامها "انتزع من سياقه، حيث أن تصريحاتها جاءت في سياق الحملة التي أطلقتها لمكافحة السمنة، لكنها أصرت على تصريحاتها السابقة الخاصة بأصحاب الوزن الزائد.

واتهمت سعيد، جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية"، بتشويه صورتها وعمل حملات ضدها، لاستنادها إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخاصة بضرورة مكافحة السمنة.