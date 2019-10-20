رؤية الأموات في المنام متى يكون حقيقيا؟ المغامسي يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المملكة العربية السعودية، على سؤال ورده حول صحة ما يراه النائم إذا رأى ميتا، موضحا نوعان من هذه المنامات تعتمد على الشخص النائم.

جاء ذلك في مقابلة للمغامسي على قناة MBC حيث قال: "الأصل أن الأموات في دار حق وما دام الأموات في دار حق فإنهم لا يقولون إلا الحق، هذا من حيث الأصل، الإنسان إذا نام على طهارة ترتفع روحه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فمن تفسير هذه الآية أن أرواح الموتى تلتقي مع أرواح الأحياء حال ارتفاعها، حال النوم، فإذا اجتمعت ربما حدثت روح الميت روح الحي بخبر ثم تنزل روح الحي، تعود إلى صاحبها وهي في طريقها.."

وتابع قائلا: "إذا كانت قد تحصنت بالأذكار وقراءة القرآن قبل أن ينام فإنه لا مجال للشياطين أن تزود في تلك الرؤية أو تنقص، فتصبح الرؤية صادقة كفلق الصبح وما أخبر به الميت يقع على وجه الحقيقة.."

وأضاف: "أحيانا قد يكون الإنسان قد نام على غير ذكر فترتفع روحه فقد يلقى ميتا في المنام فيخبره الميت بأشياء تكون حقيقة لأنه في دار حق ثم إذا هبطت روحه ونزلت إلى ذلكم الجسد ربما اجتلتها الشياطين فزادت أو أنقصت فلا تكون الرؤية حقا واضحة لا لبس فيها.."