دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفنان المصري، محمد رمضان، صورة على صفحته الرسمية بموقع انستغرام، وهو ينتظر سيارة "الرولز رويس" متذكرا الأيام التي كان يجري خلف الحافلات في مصر ويقفز فيها.

وقال رمضان في تعليق على الصورة: "وانا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمااان .. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعاً) .. ربنا يديمها نعمة ثقة في ال ه_نجاح.."

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها الفنان المصري صورا لسياراته، إذ اثار رمضان العام 2016 جدلا بنشر صور لسيارتين فارهتين اشتراهما من طراز "لامبورجيني افنتادور ورولز رويس غوست"، وسط انتقادات لفنانين ونشطاء مصريين اعتبروا أن هذا الأمر غير لائق في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الكثيرون في مصر.

وانتقد الإعلامي سعيد حساسين محمد رمضان، حينها قائلاً: "هو اللى بيعدى يدوس على اللى تحت منه." مضيفا أنه لو كان يشعر بالأدوار التي يقدمها لما كان قد قام بنشر هذه الصور على موقع فيسبوك، على حد تعبيره.