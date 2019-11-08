دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مقطع فيديو يظهر تقبيل الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد لرأس الفنانة السورية أصالة ضجة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع بالأمير والفنانة للتعليق.

وقال الأمير في تعليق على صفحته بتويتر: "الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك.. الموضوع لا يتعدى ذلك.. والا ما فعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه".

صاحبة حساب لولوه بنت جاسم آل ثاني قالت في تعليق على رد الأمير: "من الخلفة محتار هي أخت أو مثل بناتك! الله يجيرنا مما جرالك!! هل هذا يعني أنه يحق لكل رجل يرى أمراءه مثل أخته أن يقبلها أو يقترب منها!! طرت ولا وقعّت كبيرة! لكن الله الكبير وبحركة بسيطة يكشف المتملقين!!"، قبل أن يرد عليها الأمير عبدالرحمن قائلا: "خطأ شرحت ملابساته وجل من لا يخطئ.. واكرر.. أستغفر الله المطلع على النوايا وأتوب اليه.. ولكن أن يعظني أمثالك.. فشر البلية ما😂".

من جهتها علقت الفنانة أصالة في تغريدة قائلة: "سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز، كلماتك تُعلي منّ شأني، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده، وما قدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: