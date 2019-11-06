ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس نادي الهلال سابقا، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن اتهامات له بلقاء حكم مباراة نهائي دوري أبطال آسيا ووفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال الأمير السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " يتم تداول هذا في القروبات وهنا على أنني وأخي أحمد نستقبل حكم نهائي آسيا وضيوف من الإتحاد الآسيوي".

وأضاف بن مساعد في تغريدته قائلا: "هذا الفديو من ليلتي في موسم الرياض قبل 12يوم وهذا أمير عبدالمجيد قائد الفرقة الموسيقية أما ضيوف الإتحاد الآسيوي المزعومون فهم شركة بنش مارك المنظمة لليلة".

ونشر رئيس الهلال السابق تغريدة أخرى قال فيها: "ما يحدث بسبب التعصب وصل إلى مرحلة العبث والجنون.. لا حول ولا قوة إلا بالله"، على حد تعبيره.

وكان قد تداول بعض المغردين مقطع الفيديو المذكور وادعوا أن الأمير السعودي التقى حكم مباراة الهلال وأوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، إلى جانب وفد من الاتحاد الآسيوي، في إشارة إلى أن بن مساعد يحاول كسب ود طاقم التحكيم والاتحاد الآسيوي لتسهيل فوز "الزعيم" باللقب.

يذكر أن الهلال كان قد تجاوز السد القطري في نصف النهائي، بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدا مع الفريق الياباني في النهائي للمرة الثانية بعد عام 2017.