محمد صلاح في فيديو جديد مع أطفال ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر نجم المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو بصحبة عدد من الأطفال يرتدون ملابس نادي ليفربول.

وعلقت طفلة في الفيديو على تقييم محمد صلاح الدفاعي في لعبة الفيديو فيفا، حيث يشير التقييم إلى ضعف قدرات اللاعب الدفاعية، ووصفته الطفلة هذا التقييم بالصادم، بينما اعتبر محمد صلاح ذلك التقييم عادلًا حيث أنه لا يدافع كثيرًا.

وحول الفرق التي يشجعها الأطفال المشاركين لمحمد صلاح في المقطع المصور، قالت طفلة إنها تشجع مانشيستر يونايتد، فيما أقرت أخرى بتشجيع إيفرتون، المنافس التاريخي لفريق ليفربول في المدينة.

وأعرب صلاح في المقطع المصور، عن رغبته في تعلم اللغة الإنجليزية بالشكل الذي ينطق به سكان مدينة ليفربول، وأمسك بالكتيب الذي كان نشر صورة له، في وقت سابق.

وقامت طفلة أخرى في الفيديو باختبار قدرات محمد صلاح في تعلم اللغة الإنجليزية باللهجة التي ينطقها سكان مدينة ليفربول.

وغنى الأطفال في نهاية الفيديو، أغنية مشجعي نادي ليفربول، التي تحتفي بنجم الفريق عند تسجيله الأهداف.