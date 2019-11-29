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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، إلى وقف انتاج مسلسل يروي قصة خالد بن الوليد أحد القادة العسكريين في التاريخ الإسلامي، لافتا إلى ان أن هذا الوقت ليس وقت الغزوات والفتوحات واستعادة الخلافة على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لعيسى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "بعد النجاح الرائع لمسلسل ممالك النار أرجو أن تتراجع شركة الانتاج المصرية فورا عن انتاج مسلسل خالد بن الوليد. هذا ليس وقت الغزوات والفتوحات واستعادة الخلافة بل وقت أن يعرف الناس تاريخ مصر في مواجهة المتاجرين بالدين وبالخلافة".

ويذكر أن مسلسل "ممالك النار" يتناول موضوع "السلطان المملوكي طومان باي في القاهرة، في مواجهة المحتل العثماني سليم الأول" أثار تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا بين المغردين السعوديين.

المسلسل أعلنت عنه قناة MBC وهو يمثل "دراما تاريخية من إنتاج GENOMEDIA Studios وبطولة نخبة من نجوم الدراما العربية تحت إشراف فريق تقني عالمي"، وفقا لتغريدة على صفحته المسلسل على تويتر، وبدأ عرضه في الـ17 من الشهر الجاري.