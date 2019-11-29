دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برزت سيرة رجل الدين المصري، عبدالحميد كشك، بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقة تحدث فيها الناشط المصري، عبدالله الشريف عن الشيخ، نالت نحو مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.

وسرد عبدالله الشريف في مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، منشأ الشيخ كشك وأسباب فقده بصره ومواقفه من فنانين مصريين بالإضافة إلى رؤساء مصريين سابقين من جمال عبدالناصر إلى أنور السادات وصولا إلى حسني مبارك.

وألقى عبدالله الشريف في مقطع الفيديو الضوء على عبارات للشيخ كشك ورسالته للظالم وتحذيراته وخطبه الرنانة على المنابر، مستبقا ذكرى وفاته التي ستوافق، الجمعة، الـ6 من ديسمبر/ كانون أول.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من ردود على مقطع الشريف: