عمرو أديب يوضح ما قصدته شيرين في السعودية بعد أزمة "العوانس"

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

لا سكر يعني لا زفاف.. تعرف إلى تقليد الزواج الفريد هذا بأذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الإعلامي المصري، عمرو أديب، إلى الجدل الكبير الذي أثارته الفنانة المصرية، شرين عبدالوهاب وما ردت فيه على منتقديها ممن رفض كلامها عن "سماع النساء لكلام الرجال" وإطلاقها وصف "عوانس".

وقال عمرو أديب في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC: "أحاول اعمل حاجة صعبة شوية بس يعني ارجوكو تشوفوا انا بتكلم منين وجاي منين، محدش يقدر يدافع عن الي قالته شرين، شرين مبارح كانت عاملة حفلة عظيمة في موسم الرياض، استخدام ألفاظ معينة بشكل معين بلا تفكير بخط شرين بمشاكل صعبة جدا.."

وتابع قائلا: "انا كنت قاعد بتفرج على الحفلة أنا فهمت شيرين عايزة تقول ايه مهو أمي الله يرحمها كانت دايما تقلي الملافظ سعد، انت ممكن تقول حاجة نيتك فيها لطيفة وظريفة بس تستخدم لفظ يبوظ الدنيا وده الي حصل مع شرين مبارح، شرين بتقصد ايه؟ شيرين بتقول انه شيء جميل، أحاول أشرح لحضراتكو هي كانت بتحاول تقول ايه انا مش بدافع عنها ومش بقول انها استخدمت اللفظ صح لأ غلط والطريقة غلط وشيء مهين لستات كتير انا عارف.."

وأضاف: "التعبير ثقيل وبفكركم بالي امي قالته: الملافظ سعد. هي عايزة تقول ايه؟ تقول ان الناس الي معندهاش رجالة متعرفش نعمة الرجالة عشان الرجالة عسل عسل عسل يعني حاجة حلوة أوي فهي عايزة تقول إنهم عسل وحلوين وجمال ودي نعمة ميعرفهاش غير الستات الي تعرف نعمة الرجل فاستخدمت للأسف التعبير بتاع عوانس وهو التعبير المذموم الي عمل عند الناس نوع من أنواع الاستياء.."