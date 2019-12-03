عمرو موسى ينعي شعبان عبد الرحيم: "كان يحب ويكره كما أغنيته"

نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى وزير الخارجية المصري السابق، عمرو موسى، الثلاثاء، المغني الشعبي شعبان عبد الرحيم، واصفا إياه بـ"المصري الطيب".

وقال موسى في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "رحم الله شعبان عبد الرحيم. كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع . كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة. كان مؤديا من نوع خاص.... بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة".

وأضاف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية قائلا: "خليط حفر لشعبان، مع هييييته الشهيرة، مكانا في قلوب المصريين. رحمه الله".

وكان قد توفي عبد الرحيم، الثلاثاء، في إحدى مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 62 عاما، بعد أن تعرض لوعكة صحية أُدخل على إثرها إلى المستشفى قبل أيام، وفقا لمصادر مقربة من عائلته.

وأطلق المطرب الشعبي المصري أغنيته الشهيرة التي يذكر بها جملة "بحب عمرو موسى" والتي لاقت رواجا واسعا في الدول العربية وخارجها، كما أنه اشتهر بطريقة غنائه الشعبية والتي طرح من خلالها عدة قضايا سياسية.