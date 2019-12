View this post on Instagram

مبارك للامارات وأهلها العيد الوطني ال 48 جعل الله كل أيامكم بركة و أعياد ، وبلادكم بلاد خير وأمجاد ... سعدنا بكم ... ودمشق تجمعنا على الحب دائما ... ومجددا ... #العيد_الوطني_الاماراتي #الامارات #الامارات_العربية_المتحدة #العيد_الوطني_48 #دبي #أبوظبي #دمشق #سلاف_فواخرجي