دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت أنباء تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعيين فتاة ترتدي النقاب كمديرة لقصر ثقافي في منطقة كفر الدوار في مصر، ضجة بين مؤيد ومعارض.

الناشط المصري، عبدالله الشريف، نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "مسابقة تابعة لوزارة الثقافة لاختيار مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار فازت بها عن جدارة الأستاذة منى القماح وتم تعيينها لمدة يوم واحد قبل أن تلغي وزيرة الثقافة قرار التعيين بدعوى أنها منتقبة ولا تليق بمنصب حضاري كهذا.. بس كدة يا مؤمن".

من جهته قال الإعلامي المصري عمرو أديب في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC: "من فترة ببقى في تعيين لمدير مركز الثقافة ومدير مركز الثقافة ببقى مهم جدا هو الذي له العلاقة بالشباب والأطفال وهو الذي يشرف على المشاريع والأنشطة.. المهم كان في وظيفة لأحد قصور الثقافة وتم تعيين سيدة فنانة تشكيلية اسمها منى على رأس قصر الثقافة بعدها تم ’اكتشاف‘ أنها منقبة فطبعا الدنيا تقلبت ازاي قصر ثقافة المسؤول عن الغناء والباليه والنحت حتبقى المديرة بتاعته منقبة فتم تغيير القرار بعد ذلك وعزل مديرة هذا المركز لأن مديرته منقبة طبعا الدنيا اتقلبت ان هي المنقبة مش من حقها تبقى مديرة قصر ثقافة وفي ناس تانية قالت لأ طبعا وايع يعني ايه المشكلة.."

وتابع قائلا: "الحقائق، الحقيقة الأولى في بيان من وزارة الثقافة وده معلومات حاجة رسمية بيان بشأن تعيين المنتقبة: حرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة على استيضاح كافة الأمور التي يتم تداولها في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير مؤخرا حول اختيار مؤخرا مدير قصر ثقافة كفر الدوار توضح الهيئة أن الدرجة المشار إليها تعد من درجات الإدارة الإشرافية الوسطى وليست من درجات الإدارة العليا.. أنا شخصيا تحدثت مع السيدة منى الي هي المنقبة وقالت لي كلام غير ده البيان) خالص، قالت إن هي تم اختيارها من خلال لجنة فيها أربعة.. وقالت والله يا عمرو انا كنت دخلت لجنة مكونة من أربعة مسؤولين من الإقليم يعني من وزارة الثقافة وامتحنوها أو عملوا معها المقابلة والأربعة قرروا أن هذه السيدة المنتقبة تبقى مديرة قصر ثقافة كفر الدوار.."