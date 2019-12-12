غريتا ثونبرغ بعد تغريدة ترامب: مسترخية أشاهد فيلمًا قديمًا مع صديق

نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2019

مدريد، إسبانيا (CNN)-- غيرت غريتا ثونبرغ المراهقة السويدية الناشطة في أزمة "التغير المناخي"، تعريفها الشخصي في حسابها على تويتر، قائلة إنها "مراهقة تعمل على مشكلة إدارة الغضب"، وذلك بعد قليل من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي طالبها فيها بالعمل على تلك الأزمة ومشاهدة فيلم قديم مع صديق.

وأضافت ثونبرغ البالغة من العمر 16 عامًا، في تعريفها الشخصي على حسابها الرسمي على تويتر، الخميس "مسترخية وتشاهد فيلمًا جيدًا قديمًا مع صديق".

وسخر الرئيس الأمريكي من اختيار مجلة تايم الامريكية للفتاة السويدية والناشطة البيئية غريتا ثونبرغ، شخصية العام 2019، ووصف ترامب، في تغريدة له على تويتر، الخميس، الاختيار بأنه "سخيف جدا".

وكتب ترامب في حسابه على تويتر، "يجب على غريتا أن تعمل على حل مشكلة إدارة الغضب، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم الطراز مع صديق"، وأضاف "استرخ غريتا، استرخ".

وتجاهلت ثونبرغ ترامب خلال تصادفها به بمقر الأمم المتحدة، حيث ألقت الناشطة البيئية خطابا ضمن إحدى فعاليات الجمعية العامة، وأظهرت مقاطع فيديو نظرة الغضب التي وجهتها للرئيس الأمريكي حين مر أمامها برفقة مساعديه.

وغرد الرئيس الأمريكي آنذاك قائلا، "تبدو شابة سعيدة جدا تتطلع نحو مستقبل رائع ومبتسم، من الرائع جدا مشاهدتها".