ظهور الأمير محمد بن نايف بـ"زفاف" وردة فعل حضور يثير تفاعل مغردين

شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن نايف؟

شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، والطريقة التي رحب فيها جموع من الناس ألتفت حوله.

ويظهر الأمير محمد بن نايف في مقطع الفيديو في حفل زفاف محمد بن سعود بن نايف وفقا لما تناقله مغردون وهو ما لا يمكن لموقع CNN التأكد من صحته أو تاريخ تصوير الفيديو بشكل مستقل.

وسبق لوسائل إعلامية عالمية اللفت في تقاريرها على أن الأمير موضوع تحت الإقامة الجبرية، وهو الأمر الذي نفا مسؤولون سعوديون في تصريحات سابقة لـCNN مؤكدين أن الأمير يتمتع مع عائلته بحرية الحركة ويستضيف ضيوفه بدون قيود. ولم يطرأ أي تغيير على الأمير محمد، باستثناء التخلي عن منصبه الحكومي.

وأضاف المسؤولون حينها أن الأمير يستقبل الضيوف ويغادر منزله على أساس يومي منذ أن تنحى. وعلاوة على ذلك، لا توجد قيود على حركته مهما كانت، سواءً داخل المملكة أو خارجها.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على صفحاتهم بتويتر: