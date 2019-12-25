بعد "طيحة على الرأس".. فجر السعيد تعتذر عن تقديم حلقة من برنامجها

نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتذرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الأربعاء، عن تقديم حلقة هذا الأسبوع من برنامجها "هنا الكويت" بعد أن سقطت على رأسها خلال تصوير حلقة سابقة.

وقالت السعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "أول يوم عدت فيه لبرنامج هنا الكويت وفقرة على مسؤوليتي طحت في الأستوديو طيحة قوية على الرأس وبعد يومين من الطيحه بديت أحس في عدم التوازن والدوخه اذا وقفت او لفيت يمين او يسار..ولازالت مستمره للأسف".

وأضافت الإعلامية الكويتية قائلة إنها تعتذر عن الظهور التلفزيوني هذا الأسبوع مشيرة إلى أنها ستعود الأحد المقبل.

وكانت قد تعرضت السعيد لوعكة صحية خطيرة قبل أشهر دخلت خلالها في حالة غيبوبة وغابت فترة طويلة عن الظهور الإعلامي قبل أن تعود مجددا بعد استكمال رحلة علاجها.

وتعد فجر السعيد من أكثر الإعلاميات الكويتيات شهرة وقد أثارت الجدل سابقا بدعواتها للتطبيع مع إسرائيل وإجرائها حوارا مع قناة إسرائيلية في يناير/كانون ثاني الماضي.