عمرو أديب يرد على "شتم" محمد صلاح بعد صورة مع شجرة عيد الميلاد

نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2019

وكيل محمد صلاح لـCNN: تلقيت اتصالات من فرق كبرى من أجل ضمه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صورة نشرها اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، يظهر فيها مع زوجته وابنته أمام شجرة عيد الميلاد، ضجة وانتقادات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلامي المصري، عمرو أديب رد على ما يتم تداوله عبر البرنامج الذي يقدمه على MBC حيث قال: "موضوع غريب شوية، نجمنا المصري محمد صلاح أتصور صورة وورائه شجرة كريسماس جنبة زوجته المحترمة وبنته مكة، زوجته محجبة وبنته اسمها مكة وهو اسمه محمد فاتصوروا صورة الناس دي عايشة في المملكة المتحدة بلد فيها عيد فالراجل تصور ومعاه شجرة الميلاد، الي تعمل في محمد صلاح غير طبيعي.."

وتابع قائلا: "أنا عايز أسأل سؤال، يعني هما الناس الي بيشتموا محمد صلاح وبتشتموا الناس الي محمد صلاح بيجاملهم، الناس دول عاملين ايه لإبنكم؟ يعني إنجلترا عامله ايه لمحمد صلاح؟ ده محطوط في عنين الانجليز يعني لو حد بيفكر زيكو يقولك ايه ده مين ده؟ ومين الست دي ومين البنت دي؟ والزاي دول هنا؟ يعني هما بيتقبلونا ونحن منتقبلهمش.."

وأدرف: "يجي يقول ايه؟ ايه ده التشبه بكذا وهما كذا، طب شمعنا انت مبتعملش زيهم في الحاجة التانية؟ ان هم (الانجليز) يحتضنون محمد صلاح يفرحون بنصره وبيحترموا دينه وبيحترموا مراته وبنته، نيجي احنا نشتم محمد صلاح؟ يقولك لا لا لا ده مش فخر العرب مينفعش فخر العرب الي يتصور جنب الشجرة بتاعت الميلاد.."