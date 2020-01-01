دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، مقطع فيديو حول العام الجديد والتهنئة بعام سعيد، متسائلا عن أسباب التهنئة وهل يهنئ المرء نفسه بنقصان العمر؟

جاء ذلك في مقطع فيديو على صفحة الكلباني بتويتر، حيث قال: "الليلة الكثيرين بقولوا ’هابي نيو يير‘ سنة سعيدة، ما أدري وش السبب يعني إلى أي حد وصلنا في التقليد والانقياد، أنا أسأل بغض النظر عن كونه حرام أو حلال بعض النظر عن كونه تشبه أو غير تشبه، الآن وش الفرق، اليوم الثلاثاء وبكرا الأربعاء، وش الفرق بين اليوم وبكرا؟"

وتابع قائلا: "وش بكرة يخبئ لنا ما ندري، السنة هذه وش فيها من أحداث ما ندري، هل هي خير لنا أم لا، لا ندري، طيب لماذا نهنئ أنفسنا بالسنة الجديدة؟ بل مضى من عمرك سنة نقص من عمرك سنة كاملة تهنئ نفسك بنقصان العمر؟ السنة الجاي ما تدري وش يصير فيها هل تعيش ولا بتموت ولا يصيرلك فيها بلاوي.."

وأضاف: "وش المستند الذي تستند عليه أن السنة الجاي تختلف عن السنة الي راحت؟ ما احنا احتفلنا بـ2019 و2018 و2017 و2016 و2015 و2014 و2013 و2012 و2010 وش الي استفدناه؟ ما استفدنا مافي شي لا شيء جديد.."