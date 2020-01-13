دمشق، سوريا (CNN) – وصفت الفنّانة نسرين طافش الشائعات التي طالتها مؤخراً بأنها "محاولة للتشويش على خبر اقتراب موعد عرض مسلسل "ختم النمر"، لكنها قالت إن "صوت النجاح أعلى وأقوى."

وتشارك الفنانة السورية في بطولة المسلسل المصري "ختم النمر" المقرر عرضه، خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، وتؤدي فيه دور "مريم."

ورفضت طافش في اتصال مع CNN بالعربية الكشف عن تفاصيل المسلسل، حرصاً منها على عدم إفساد "المفاجأة" على الجمهور، وقالت إنّ العمل الذي يتم تصويره بين أسوان، القاهرة واليونان يحمل الكثير من "التشويق والمفاجآت".

وهذا ما أكّده الممثل المصري أحمد صلاح حسني، بطل "ختم النمر"، في تغريدةٍ له على "تويتر"، قائلاً: "أيام قليلة، وهيطلع إلى النور قضية اجتماعيه هامة، نعيشها كل يوم يتخللها مشاعر وتقلبات، ومفاجآت كثيره إن شاء الله يعجبكم ..."

ويبلغ عدد حلقات المسلسل 45 حلقة، من تأليف الكاتب محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وتضم قائمة أبطاله أيضاً: ميرهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان ورشدي الشامي...

وبالعودة لموضوع الشائعات التي طالتها مؤخراً؛ سخرت نسرين طافش من شائعة حلولها بديلةً للفنانة نانسي عجرم في لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids.

وقالت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر: "نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية، واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا، واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة."