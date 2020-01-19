نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "الزهر لما يلعب" يعيد سمير غانم وشيرين للوقوف معاً على خشبة المسرح بعد 40 عاماً.

فقد أطلق نجم الكوميديا المصري سمير غانم الإعلان الترويجي لمسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب"، المقرر انطلاق عروضها على مسرح "مكتبة مصر الجديدة"، اعتباراً من يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2020.

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وتعيد هذه المسرحية الثنائي سمير غانم والفنّانة شيرين للوقوف على خشبة المسرح، بعد حوالي 40 عاماً على تقديم مسرحية "المتزوجون"، إحدى أكثر المسرحيات المصرية شهرةً ونجاحاً في العالم العربي.

ويؤدي غانم في مسرحية "الزهر لما يلعب" دور تاجر طيور يجني أرباحاً طائلة من توسع تجارته، لكنّ ثروته الطارئة تنعكس سلباً على زوجته "شيرين"، التي يهملها ويتزوج عليها بعدما أصبح مليونيراً، إلا أنّها لا تتردد في الوقوف إلى جانبه حينما يخسر كل شيء.

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المسرحية من تأليف وإنتاج أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري، وتضم على قائمة أبطالها، أيضاً: إيمي طلعت زكريا، رضا حامد، أحمد سعيد ميشو، أيمن منصور، وممثلون كثر آخرون.

وتأتي انطلاقة عروض مسرحية "الزهر لما يلعب" بعد أيام من احتفال جمهور الفنّان سمير غانم بعيد ميلاده الـ83، الذي يصادف في 15 كانون الثاني/ يناير من كل عام.

وكان نجم الكوميديا المصري قد عرض مسرحية "سيبوني أغني" في السعودية ومصر، إلى جانب الفنّانين الراحلين طلعت زكريا وشعبان عبد الرحيم، أواخر العام 2017.