ما الذي يجمع بين نادية الجندي ونبيلة عبيد في لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الفنّانة المصرية نادية الجندي عبر حسابها على "انستغرام" عن قرب انطلاق تصوير مسلسلها الجديد "نساء من ذهب"، بلبنان، وذلك من خلال صورة جمعتها ببطلات العمل الرئيسيات، الفنّانات: نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، والمخرج وائل إحسان.

وتوجهت الجندي لجمهورها قائلة: "إن شاء الله يا رب العمل يعجبكم، وأكون عند حسن ظنكم، وربنا يوفقني، ويوفقنا جميعاً يا رب، ونقدم لكم في شهر رمضان حاجه جديدة."

كما نشرت صورة لها مع الفنّانة نبيلة عبيد من على متن الطائرة التي أقلتهما إلى بيروت، كشفت من خلالها أنّ العمل سيعرض على شبكة MBC خلال موسم دراما رمضان المقبل.

ويقول صنّاع مسلسل "نساء من ذهب" أنّه مقتبس عن "عمل أمريكي من إنتاج ديزني"، عربته ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست المصري أمين جمال، وتدور أحداثه في إطارٍ كوميدي، حول 4 سيدات تؤدي أدوارهن: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، ويشاركهن بطولة حلقاته العديد من الفنّانين المصريين كضيوف شرف.

وسيتم تصوير المشاهد الخارجية من العمل في لبنان، لحين استكمال بناء ديكورات استوديو التصوير الداخلي في مصر.

ويرجّح أن يبدأ تصوير المشاهد الخارجية للعمل في لبنان، اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/ يناير2020، لحين استكمال بناء ديكورات استوديو التصوير الداخلي في مصر.

ومن المحتمل أن يتم تغيير اسم المسلسل، الذي يعيد نادية الجندي للتلفزيون بعد 5 سنوات على تقديمها مسلسل "أسرار"، وكذلك كان أحدث ظهور في مسلسل تلفزيوني للفنّانة نبيلة عبيد في مسلسل "لهفة" سنة 2015.