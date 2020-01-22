بعد تعرض خالد النبوي بطل "ممالك النار" لنوبة قلبية أشرف زكي يطمئن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طمأن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، جمهور الفنّان خالد النبوي على صحته، بعد تعرض الأخير لأزمة قلبية الثلاثاء، نقل على أثرها لأحد مشافي القاهرة، حيث خضع لعملية "قسطرة"، وأكد زكي أنّه حالة النبوي "مستقرة للغاية"، وسيغادر المشفى "خلال يومين".

وكانت الصحف المصرية قد تناقلت مساء الثلاثاء، صورة من حساب زوجة الفنّان خالد النبوي على موقع "فيسبوك"، طلبت فيها الدعاء له قائلةً: "خالد تعبان أوي وتنقل المستشفى ارجوكو تدعولو"..

ويأتي العارض الصحي الذي أصاب الفنّان المصري، بينما كان يحتفل مؤخراً بأصداء عرض فيلمه السينمائي الجديد "يوم وليلة" مطلع العام الحالي، ويؤدي في الفيلم دور الضابط "منصور الذهبي".

وشارك النبوي جمهوره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مقطعاً من الدور حقق نسب مشاهدة عالية:

كما حقق خالد النبوي نجاحاً ملفتاً بدور "طومان باي" في مسلسل "ممالك النار" الذي عُرِضَ أواخر العام 2019.

