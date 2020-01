بعد صورة أثارت الجدل.. نيكول سابا تنفي خبر حملها: مش ناقصني مكبوتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت الفنّانة اللبنانية نيكول سابا خبر حملها في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، قائلة: " للأسف الموضوع إشاعة ... وما حزرتو..."

لكن الفيديو الذي نشرته سابا يحمل رسالةً أبعد من موضوع نفي الحمل، حيث ردت فيه على منتقدي صورة اضطرت لحذفها من حسابها بعدما أثارت الانتقادات.

الصورة المحذوفة التي انتشرت بشكل واسع على الانترنت، نقلاً عن حساب نيكول؛ كانت لأسد يمارس الجنس مع لبوة، علقت عليها بالقول " Oh Yes we did it"، الأمر الذي فسّره متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الفنّانة اللبنانية أرادت إعلان حملها من زوجها الفنّان يوسف الخال بهذه الطريقة.

وربما هذا ما قصدته نيكول سابا بالرسالة التي وجهتها عبر الفيديو الذي نشرته مؤخراً، قائلةً: "بستغرب إني أنا المفروض أذكى من هيك، إذا بدي أعلن عن حملي إذا صار، أكيد ما رح أعلنه من ورا بوست صورة وبهيدي الطريقة... "

وتوجهت الفنّانة اللبنانية لمنتقديها بالقول: "لا أنا ناقصة معقدين ولا مكبوتين..."، ونصحتهم بمشاهدة متابعة أفلام وثائقية على القنوات المختصة بالحيوانات.

يذكر أنّ الفنّانة نيكول سابا لديها ابنه واحدة تحمل اسمها، واقتصر نشاطها الفني خلال العام الماضي على حفلات غنائية أحيت عدداً منها في مصر، وأحدث أدوراها التلفزيونية مشاركتها في بطولة الموسم الثاني من مسلسل "الهيبة" سنة 2018، كما حلتّ كضيفة شرف على المسلسل الكوميدي المصري "واكلينها ولعة".