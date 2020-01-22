إحالة سعد لمجرد إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، إحالة المغني المغربي سعد لمجرد إلى المحاكمة الجنائية، في اتهامه باغتصاب امرأة شابة في فندق ماريوت باريس في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وقال موقع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسي إن محكمة الاستئناف في باريس تعتقد أنه يجب محاكمة المغني المغربي الشهيرة بتهمة اغتصاب امرأة شابة.

وبهذا القرار ألغت محكمة الاستئناف الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق في أبريل/نيسان الماضي، الذي أعاد تصنيف هذه الأفعال باعتبارها اعتداءًا جنسيًا وعنفًا. وبموجبه أُحيل لمجرد إلى المحكمة الجنائية.

وقال جان مارك ديسكوبس محامي الفتاة الفرنسية، لورا (23 عامًا): "نحن راضون عن هذا القرار. قامت غرفة التحقيق بقراءة وتحليل دقيق للحقائق.. يعتبر الاغتصاب جريمة، ومحكمة الجنايات هي المختصة".

وتمسك لمجرد (34 عامًا) دائمًا ببرائته من اتهامات الفتا، فيما يعتزم محاموه الاستئناف على الاقرار أمام محكمة النقض.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول، عاد لمجرد لإحياء الحفلات الغنائية، بعد غياب 3 سنوات، وذلك بغنائه ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.