أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعت مغنية البوب الأمريكية مادونا، الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل إلى استئجار شقتها للإقامة في نيويورك بدلًا من كندا، التي وصفت الإقامة فيها بالمملة، حسبما نشرت في مقطع فيديو على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وقالت مادونا في مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه مع مصفف شعرها، إنها ترى أن الإقامة في شقتها في Central Park West بنيويورك، "فكرة أفضل" للزوجين اللذين قررا التخلي عن أدوارهما الملكية في بريطانيا والانتقال إلى العيش في كندا، والتي كانت تعيش فيها ميغان ميركل، خلال عملها كممثلة في مسلسل Suits.

وأضافت مادونا، قبل أن تشرع في وصف مميزات شقتها، "هل ترغب ميغان والأمير هاري في استجار شقتي في سنترال بارك ويست؟"، وتابعت "لا تهربا إلى كندا، إنها مملة للغاية هناك".

وفي وصف مميزات شقتها، قالت مادونا "غرفتا نوم تتمتعان بإطلالة رائعة على مانهاتن. شرفة رائعة - أعتقد أن هذا سيصبح فائزًا"، "قصر باكنغهام ليس لديه إطلالة على Central Park West".

وبعد إعلان تخليهما عن ادوارهما الملكية، قال هاري وميغان، إنهما يخططان لقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية مع ابنهما أرشي، لكنهما لم يقدما تفاصيل حول المكان الذي سيستقران فيه.

وأظهرت الصور الأمير هاري وهو يسير لاستقلال طائرة في جزيرة فانكوفر، حيث قضت العائلة بعض الوقت خلال عطلة عيد الميلاد مع والدة الدوقة دوريا راغلاند.

وبموجب شروط أدوارهما الجديدة، لم يعد هاري وميغان يمثلان الملكة كملكيين عاملين، وسيصبح للزوجين ذمة مالية مستقلة عن العائلة الملكة في بريطانيا.