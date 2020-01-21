قصر باكنغهام يعد توجيهات جديدة بشأن هاري وميغان.. تعرف عليها

مصدر: ميغان لم تتصل بملكة بريطانيا لمناقشة مستقبلها مع هاري

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- يعمل قصر باكنجهام على إعداد توجيهات منقحة حول كيفية معالجة تخلي الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل، عن مهامهما الملكية، بعد نشر تقارير تشير إلى أن دوقة ساسكس قد يتم تسميتها على غرار المطلقات في العائلة المالكة.

وفقًا للقصر، فإن ألقاب دوق ودوقة ساسكس ليست عرضة للتغيير، ولكن يتم إعداد إرشادات محدثة عن كيفية تنسيق الأسماء.

يأتي توضيح القصر بعد صدور توجيهات تفيد بأن الزوجين الملكيين سيُعرفان باسم "هاري، دوق ساسكس"، و"ميغان، دوقة ساسكس"، وهو ما يعني أن ميغان سيتم التعامل معها كمطلقة.

وتبنت سارة فيرغسون هذه التنسيقات، والتي تعرف حاليا باسم "سارة، دوقة يورك"، بعد طلاقها من الأمير أندرو شقيق ولي العهد تشارلز في عام 1996.

وأوضح قصر باكنغهام أن إرشاداته السابقة بشأن لقب الزوجين الملكيين كانت خاطئة وأنها تتشاور الآن مع غارتر ملك الأسلحة، المتخصص في مسائل العناوين والبروتوكولات الملكية، لإصدار إرشادات محدثة.