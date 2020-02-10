دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق، إن العباءة "ليست شرطًا" لرداء المرأة، مضيفًا في حوار تليفزيوني على قناة روتانا خليجية أنه "يمكن للمرأة أن تكون (مفتية)"، مشيرًا إلى أنه يرفض إمامة المرأة للصلاة في المسجد، وأنه "لا بأس من عمل المرأة قاضية".

وأوضح الكلباني في حوار مع الإعلامية نادين البدير، أنه "أصبح يؤيد منع مكبرات الصوت خارج المساجد"، فيما أكد، في إطار إجابته على الأسئلة على تويتر، أن "النقاب ليس فرضًا، ولكنه سنة مشروعة عن النبي، ويجوز للمرأة أن تختار ارتدائه أو لا".

وعبر الشيخ عادل الكلباني، عن رفضه الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات، قائلاً: "لا تحطوا البنزين جنب النار". مستدلاً بقوله النبي محمد "وفرِّقوا بينهم في المضاجع"، نافيًا أن يكون قد دعا إلى الاختلاط، لكنه قال: "حذَّرتُ من (فوبيا المرأة) في مجتمعنا".

وفيما يتعلق بعمل المرأة قال إمام الحرم المكي السابق أنه "يجوز للمرأة أن تخرج للعمل بما يحفظ كرامتها، لكن المرأة لا تصلح لكل عمل، المرأة ليست وظيفتها السباكة، بل رعاية أولادها وأسرتها"، لافتًا إلى أنه "لا يعرف أحدًا من المشايخ والعلماء، يمنع خروج المرأة للعمل"، على حد وصفه.