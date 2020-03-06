دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الفنان السعودي، عبدالمجيد عبدالله، تفعيل حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، بعد إيقافه بصورة مفاجئة، الثلاثاء، على مدى نحو يومين، معترفا بأول تغريدة له بالخطأ.

وقال عبدالمجيد عبدالله: "أنا مقدر وقفت من احبني وتألم معي فصدقا انتم من تبعثون السعادة و الحب والصفاء في هذا الكون لان الحياة هي بالاحترام و الحب وهذا ما لمسته منكم فلا اقول الا دمتم لي سعادة وحب.. أحبابي.. أنا لا ادعي الكمال ولست أفضل واحد وإنما انا واحد من البشر يحزن ويسعد يزعل ويفرح يخطئ ويصيب.."

وتابع: "فأرجو أن تتقبلوني كما أنا وما أجمل ما قاله الشاعر: وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ.. وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلا ندمِ.. هي الحياةُ محطّات وأعبرها.. كما البقيةُ في سعدٍ وفي ألمِ"، مضيفا في تغريدة منفصلة: "وأخيراً اعترف اخطأت فالرد واخطأت أكثر على من لا يستحق الرد واستغفر الله العظيم".

وكان الفنان السعودي قال في آخر تغريدة له قبل إيقاف حسابه: "مشواري الفني 36 سنه وكل هذه الالفاظ اسمعها وانا فالخمسينات من عمري طز فالفن وطز فتويتر وطز فكل انسان أرسل كلام جارح الله العالم كيف كان وقعه علي مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب".