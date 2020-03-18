هاري وميغان عن أزمة فيروس كورونا: الآن نحتاج إلى بعضنا البعض

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشر هاري وميغان دوق ودوقة ساسكس السابقين، منشورًا على Instagram قائلين "الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى بعضنا البعض"، وذلك على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الزوجان، في حسابهما على انستغرام، الأربعاء، في الصورة المصاحبة لرسالتهما "هذه اللحظة هي حقًا شهادة على الروح البشرية".

وجاء في رسالة دوق ودوقة ساسكس، اللذان تخلا عن مهامهما الملكية في بريطانيا، ويقيمان في كندا "هذه أوقات غير مؤكدة. والآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى بعضنا البعض. نحن بحاجة إلى بعضنا البعض من أجل الحقيقة، من أجل الدعم، والشعور بالوحدة أقل خلال فترة يمكن أن تشعر بصراحة مخيف للغاية".

وأوضح الزوجان، "هناك الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم الذين يحتاجون إلى الدعم الآن، والذين يعملون بلا كلل للاستجابة لهذه الأزمة خلف الكواليس، أو على خط المواجهة، أو في المنزل. إن استعدادنا، كشعب للتقدم في مواجهة ما نعيشه جميعًا مع COVID-19 أمر مذهل. هذه اللحظة هي وصية حقيقية للروح البشرية".

وتابعا "كثيرا ما نتحدث عن الرحمة. تتأثر كل حياتنا بطريقة أو بأخرى بهذا الأمر، مما يوحد كل واحد منا عالميًا. كيف نتعامل مع بعضنا البعض ومجتمعاتنا بتعاطف ولطف مهم بلا منازع الآن. سيكون هذا هو مبدأنا التوجيهي خلال الأسابيع المقبلة".

ودعا هاري وميغان، إلى "مشاركة المعلومات والموارد لمساعدتنا جميعًا في تجاوز حالة عدم اليقين: من نشر معلومات وحقائق دقيقة من خبراء موثوق بهم، إلى التعرف على التدابير التي يمكننا اتخاذها للحفاظ على صحة أنفسنا وعائلاتنا، إلى العمل مع المنظمات التي يمكنها دعم عقليتنا والرفاهية العاطفية".

واختتم دوق ودوقة ساسكس، قائلين "بالإضافة إلى ذلك، سنركز على القصص الملهمة حول كيفية تواصل العديد منكم حول العالم بطرق كبيرة وصغيرة لرفعنا جميعًا. نحن جميعًا في هذا الأمر معًا، وكمجتمع عالمي يمكننا دعم بعضنا البعض من خلال هذه العملية - وبناء حي رقمي يشعر بالأمان لكل واحد منا. نتطلع إلى مشاركة المزيد على مدار الأيام والأسابيع القادمة".

وانتقل دوق ودوقة ساسكس إلى كندا للإقامة بها، بعد مغادرة بريطانيا قبل أسابيع، على خلفية تنازلهما عن كافة مهامها الملكية.