صورة رئيس وزراء قطر الأسبق يحلق شعر فلاح بن حمد تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صورة لرئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، وهو يقوم بقص شعر ابنه فلاح بن حمد بالتزامن مع فرض الحظر بسبب فيروس كورونا الجديد، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة نشرها الشيخ حمد بن جاسم على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور انستغرام، بتعليق قال فيه: "في الحظر تحليقة فلاح بن حمد على يدي بس ماراح ارويكم final product".

وكان رئيس وزراء قطر الأسبق، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أول تغريدة له عقب ما تم تداوله عن "محاولة انقلاب" وإطلاق نار بمنطقة الوكرة في قطر، وهو ما كان قد نفاه سفير قطر في روسيا.

وقال الشيخ حمد في تغريدته: "كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي ووردت على الصورة: