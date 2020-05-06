دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أول تغريدة له عقب ما تم تداوله عن "محاولة انقلاب" وإطلاق نار بمنطقة الوكرة في قطر، وهو ما كان قد نفاه سفير قطر في روسيا.

صورة أرشيفية العام 2007: حمد بن جاسم (يمين) رئيس وزراء قطر وتميم بن حمد (يسار) ولي عهد قطر وأمير قطر حينها حمد بن خليفة (وسط)

وقال الشيخ حمد في تغريدته: "كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة".

وأثارت التغريدة العديد التفسيرات بين مغردين وبالتحديد حول ما قصده الشيخ حمد بن جاسم بقوله "إذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة"، وسط تكهنات بأنه يقف خلفها رسائل مباشرة وغير مباشرة.

على الصعيد الآخر اعتبر مغردون بأن نشر رئيس وزراء قطر الأسبق هذه التغريدة تأكيد على أن ما تم تداوله من شائعات حيال "محاولة الانقلاب" أخبار مكذوبة تقف خلفها أجندات سياسية.

السفير القطري في العاصمة الروسية، موسكو، فهد بن محمد العطية، كان قد تطرق لتقارير "محاولة انقلاب" في بلاده، الاثنين، مؤكدا أنها "أخبار كاذبة"، حيث قال في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "الصور هي أخبار كاذبة ولا تمد للحقيقة بأي صلة"، وذلك فور بروز تقارير عن إطلاق نار وصراخ وأن هناك قتال شوارع وطائرات تحلق بسماء قطر، وفقا للوكالة الروسية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء بتعقيب على تغريدة الشيخ حمد بن جاسم: