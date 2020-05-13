فيديو قراءة أردوغان آيات من الجزء 25 بالقرآن تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو له يقرأ خلاله آيات من الجزء الـ25 من القرآن في رمضان 2020.

مقطع الفيديو نشرته قناة TRT عربي التركية الرسمية، في الـ12 من مايو/ أيار الجاري، بتعليق قالت فيه: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتلو آيات من الجزء الـ25 من القرآن الكريم، ضمن ختمته التي بدأها مطلع شهر رمضان المبارك".

ويذكر أن التفاعل على مقطع الفيديو هذا يأتي بعد ضجة وتقارير متبادلة على وسائل الإعلام الرسمية في كل من المملكة العربية السعودية وتركيا حول قضايا مثل طريقة نقل أجزاء من الحجر الأسود من مكة ووصولها إلى إسطنبول بالإضافة إلى قضايا الرواق العثماني في الحرم المكي.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من تعليقات على مقطع الفيديو هذا: