دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الإثنين، أن ادعاء مدير أعمالها، محمد وزيري، بشأن إثبات زواجه منها عار من الصحة مشيرة إلى أنها ستتخذ الخطوات القانونية اللازمة بهذا الصدد بعد نهاية الإجازة القضائية.

وقالت وهبي عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا".

وكانت قد ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن وزيري أقام دعوى قضائية ضد وهبي لإثبات زواجه منها بعد أن اتهمته الثانية بالاستيلاء على أموال إيرادات حفلاتها ومسلسلاتها.

وكان قد ذكر محامي الفنانة اللبنانية، ياسر قنطوش، عبر صفحته على موقع فيسبوك أن وزيري استولى على 63 مليون وبالتالي رفعت عليها وهبي دعوى قضائية.