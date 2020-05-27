دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الفنان السعودي، محمد عبده، الأربعاء، تأثير الحجر الصحي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا على حياته الاجتماعية، واصفا الأمر بـ"رب ضارة نافعة" في إشارة إلى الجلوس والتواصل مع العائلة مشيرا إلى أنه اكتشف أن أولاده 10 بعد أن كان يظنهم 9.

وقال عبده في حوار مع برنامج "معيدين معاكم" الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني: "والله أنا بقول رب ضارة نافعة أولادنا فرحوا بينا والعائلة فرحت بينا أكثر".

وتابع الفنان السعودي قائلا: "ما بقى بيجاما ما لبسناها ما بقى ثوب ما لبسناه وأولادي طلعوا 10 وأحسبهم 9"، على حد تعبيره.

وأقام عبده حفلته الأولى منذ تفشي فيروس كورونا "عن بعد" بمناسبة عيد الفطر، الثلاثاء، وانتشرت مقاطع له من الحفلة بينما كان يبكي خلال أدائه أغنيته الشهيرة "الأماكن".

وكان قد قال نجل الفنان السعودي، الثلاثاء، إن والده يعاني من "اكتئاب خفيف" بعد جلوسه في البلد نفسه لأطول فترة في حياته، ودعا جمهوره إلى إرسال رسائل تفرحه خلال حفلته الافتراضية.