مطربة مصرية تعلن إصابتها وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المطربة المصرية رحمة، إصابتها وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكتبت رحمة، عبر صفحتها الشخصية في فيس بوك: "أنا وأهل بيتي جميعًا عندنا كورونا والدواء غير موجود في أي مكان وديه صيدلية الإسعاف ولا 105 (الخط الساخن لوزارة الصحة) ولا أي حاجه خالص من اللي بنسمعها في التليفزيون ديه حقيقة".

أنا و أهل بيتي جميعا عندنا كرونا و الدواء غير موجود في أي مكان و ديه صيدليه الأسعاف و لا 105 و لا أي حاجه خااااااااااص من اللي بنسمعها في النليفزيون ديه حقيقه حسبنا الله ونعم الوكيل Posted by Rahma Singer on Wednesday, June 3, 2020

وتحدثت رحمة عن صعوبة في الحصول على علاجات مُدرجة ضمن بروتوكول العلاج من كورونا، قبل أن تعود وتعلن حصولها عليه. وشكرت جمهورها في آخر تدوينة لها. قائلة: "أشكركم جميعًا، السائق بلغني دلوقت أنهم صرفوا له الدواء كله من صيدلية الإسعاف".

أشكركم جميعا السائق بلغني دلوقت أنهم صرفوا له الداء كله من صيدلية الأسعاف Posted by Rahma Singer on Wednesday, June 3, 2020

كانت رحمة قد عادت إلى الغناء من جديد، بعد توقف دام لسنوات. وأطلقت في ليلة رأس السنة 2020 أغنيها "معلم".

وقدمت رحمة 3 ألبومات غنائية، و 6 أغاني مُصورة على طريقة الفيديو كليب.