دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الثلاثاء، قبول استقالة مديره الفني الجديد الناقد أحمد شوقي، بعد أيامٍ قليلة على خبر تعيينه في المنصب، الأمر الذي أثار استياء عدد من مشجعي النادي الأهلي المصري، الذين وصفوه بـ"المتطرف"، وقادوا حملةً الكترونية ضده، لثني المهرجان عن قراره.

وأتى الإعلان عن قبول استقالة شوقي، في تدوينة نشرها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، جاء فيها: "قام الناقد أحمد شوقي بتقديم استقالته، بعد مدة قصيرة من إعلانه تولي منصب المدير الفني الجديد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 42، والتي من المفترض أن تقام من 19-28 نوفمبر... من جانبها قامت اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان بعقد اجتماع والذي من خلاله قبلت اللجنة الاستقالة المقدمة".

وتوجهت إدارة المهرجان مُمثلة في رئيسه المنتج والسيناريست محمد حفظي، واللجنة الاستشارية العليا، بالشكر لشوقي "لما قدمه للمهرجان خلال عمله في الدورات السابقة".

وأكدّ مهرجان القاهرة السينمائي "التزامه بالاستمرار في التحضير للدورة الـ 42 التي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها في غضون الأسابيع القادمة، مع الاستمرار بالتمسك بمبادئ وقيم المهرجان، مثل التعددية، وتواصل الثقافات وإلقاء الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة، وتوفير منصة للمواهب السينمائية حول العالم، والمساهمة في تطوير صناعة السينما المحلية والإقليمية."

The Cairo International Film Festival has accepted the resignation of Ahmed Shawky, Artistic Director. Ahmed Shawky... Posted by Cairo International Film Festival on Tuesday, June 9, 2020

وأعرب متابعون مصريون على "تويتر" عن ارتياحهم لما وصفوه بـ"نجاح حملة الشعب المصري"، لإقالة شوقي، وشكك آخرون بأن يكون غضب جمهور الأهلي وراء القرار.

كما أصبح وسم "حفظي يدعم المتطرف"، الذي يشير لدعم مدير المهرجان، للمدير الفني المُستقيل أحمد شوقي، بين المواضيع الرائجة عبر تويتر في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وأعُلِنَ عن تعيين شوقي مديرًا فنيًا للمهرجان خلفاً للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، مطلع يونيو حزيران الجاري، ما أثار حفيظة عددٍ من مشجعي الأهلي، وعلى خلفية موقفه من حادث "مجزرة بورسعيد"، التي قُتل فيها 74 من مشجعي النادي وقت مباراته مع نادي المصري في بورسعيد، 1 فبراير شباط 2012.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وسمين عبر تويتر، هما "فضيحة مهرجان القاهرة"، و"مدير فني المهرجان متطرف"، وجهوا من خلالهما انتقادات لقرار إدارة المهرجان، والناقد أحمد شوقي، بعد ما تم اعتباره "شماتة" في ضحايا الحادث.

وردّ شوقي، في توضيح رسمي تلقت CNN بالعربية نسخة منه مؤخرًا، اعتذر فيه إلى مشجعي الأهلي. وأعرب عن صدمته مما وصفه بـ"الهجمة الإلكترونية" الموجهة ضده. واختتم توضيحه بالدعوة لتكاتف الجهود من أجل إخراج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بصورة "تليق بمصر، وتاريخ السينما المصرية"، معلناً الاستمرار في خدمته "بدعم كل صناع السينما ومحبيها".