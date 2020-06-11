بكمامة ذهبية وقفازات مرصعة.. محمد رمضان يطلق أغنيته عن فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخطت أغنية محمد رمضان "كورونا فايروس" المليون ونصف مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة على إصدارها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وبعد قرابة الشهر من الترويج المكثف لها، من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم كون الأغنية تحمل في عنوانها العريض أهدافاً توعوية للوقاية من جائحة كورونا، إلا أن الفيديو كليب بدا غنياً بعناصر الاستعراض والإبهار الذي يطبع معظم أعمال رمضان الغنائية المثيرة للجدل.

حيث أطل في كليب الأغنية الذي يحمل توقيع المخرج محمد سامي، بكمامة ذهبية وقفازات ونظاراتٍ مرصعة، وكما في كليباتٍ سابقة له لم يتخلّ "البرنس" عن فكرة الظهور بـ"روب الحمّام" واستعراض عضلاته.

وقام محمد رمضان بحملةٍ مكثفة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لأغنيته الجديدة، بدأها بظهوره مع ابنته، وهما يغنيان مقطعاً منها.

كما حظيت صورةٌ نشرها مع ابنه من أحد مشاهد الكليب، بدعمٍ كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تنمر إحدى متابعاته على طفله، وسخريتها من لون بشرته الداكن، الأمر الذي رد عليه الفنّان المصري بالقول: "أنا فخور بلوني ولون ابويا واولادي .. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".

انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي .. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض ❤️ Posted by Mohamed Ramadan on Saturday, June 6, 2020

وقبل أن يغني عن كورونا، كان لهذا الفيروس محطات مع الفنّان المصري محمد رمضان، حيث تعرض للانتقادات بسبب خرقه للإجراءات الوقائية، لقواعد التباعد الاجتماعي في كواليس تصوير آخر مشاهد مسلسل "البرنس".

وأثارت إجراءات السلامة من كورونا البلبلة حول حفل زفاف شقيقته، رغم ظهورهما معاً في الحفل وهما يترديان قناع الوجه في صورٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "انستغرام".

وشارك محمد رمضان أيضاً عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريراً بثته إحدى القنوات المصرية عن تبرعه، بمستلزمات طبية وأدوات تعقيم لعدد من المستشفيات المصرية، دعماً لجهود الطاقم الطبي في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد.