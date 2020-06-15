دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أزمتها مع مدير أعمالها، محمد وزيري، والذي اتهمته بالاستيلاء على عائدات حفلاتها ومسلسلاتها، وجهت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، الإثنين، رسالة غير مباشرة اتهمت فيها شخص لم تذكر اسمه بـ"سرقة" الأموال التي جنتها كثمرة جهد مضن على مدار سنوات طويلة من العمل.

وقالت وهبي عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟".

وأضافت الفنانة اللبنانية قائلة في التغريدة نفسها: " خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!"، حسب تعبيرها.

وكانت قد أكدت وهبي في 25 مايو/أيار الماضي ادعاء وزيري بشأن إثبات زواجه منها عار من الصحة مشيرة إلى أنها ستتخذ الخطوات القانونية اللازمة بهذا الصدد بعد نهاية الإجازة القضائية.

يذكر أن محامي الفنانة اللبنانية، ياسر قنطوش، كان قد قال عبر صفحته على موقع فيسبوك إن وزيري استولى على 63 مليون وبالتالي رفعت عليها وهبي دعوى قضائية.