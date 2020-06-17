دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ العمل بخطواتٍ متسارعة على مشروع المسلسل التلفزيوني الذي سيجسد فيه محمد رمضان شخصية الفنّان الراحل أحمد زكي لموسم دراما 2021، بعدما جرى الكشف عن اسم المؤلف والشركة المنتجة، الثلاثاء.

وفي تدوينة نشرها عبر صفحته في فيسبوك، أعلن الفنّان المصري محمد رمضان، أنّ المسلسل سيكون من تأليف السيناريست بشير الديك، وإنتاج شركة "سينرجي"، مشيرًا إلى أنّ الكاتب: "هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل، ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي: موعد على العشاء، وضد الحكومة، وطائر على الطريق، والنمر الأسود".

الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/بشير الديك لتأليف مسلسل ( أحمد زكي ) إنتاج سينرچي ملحوظة هو أقرب... Posted by Mohamed Ramadan on Tuesday, June 16, 2020

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن الكاتب والمخرج بشير الديك، قوله إنه: "وقع رسميًا على كتابة المسلسل، بعدما تم الاتفاق بينه وبين الشركة المنتجة... وبطل العمل محمد رمضان، حيث من المقرر أن يعقد الثلاثى جلسة عمل الأسبوع المقبل، للاتفاق على كافة التفاصيل".

وفي لقاء تليفزيوني سابق، أعرب السيناريست بشير الديك عن رأيه حول مدى التشابه بين زكي ورمضان، مُعتبرًا أنه "مش أي حد أسمر ونحيف زيه يبقى أحمد زكي".

وحينها، قال بشير الديك إن "رمضان سوبر ستار في سكتّه، وهي سكة العنف الزائد، كعبده موته (أحد الشخصيات التي قدمها رمضان للسينما) أو حاجات من هذا القبيل، لكن أحمد زكي ممثل قوي جدًا جدًا... ومفيش حد ينفع يحل محل حد"، لكنه أضاف مستدركاً: "رمضان ممثل جيد لما يبقى معاه مخرج جيد، بدليل لمّا كان مع شريف عرفة قدّم دور كويس...".

وقبل أيام، أعلن الفنّان محمد رمضان اقترابه من تحقيق حلمه بتجسيد شخصية الفنان أحمد زكي، في مسلسل يتناول السيرة الذاتية للنجم المصري الملقب بـ"الامبراطور".

وأشار رمضان إلى أن المسلسل يجري تحضيره لموسم دراما رمضان المقبل 2021، قبل أن يتم الكشف اليوم عن اسم السيناريست بشير الديك مُؤلفاً للعمل، فيما يبقى باب التكهنات مفتوحًا حول اسم المخرج الذي سيتولى إدارة العمل.

وبشير الديك، المولود في 1944، كاتب وسيناريت له رصيد كبير من سيناريوهات سينمائية مهمة، من أبرزها "سواق الأتوبيس، ناجي العلي، مع سبق الإصرار، الحريف، موعد على العشاء"، الذي يحمل توقيع المخرج السينمائي الراحل محمد خان لعام 1981، وأدى فيه الفنّان الراحل أحمد زكي دور البطولة، إلى جانب "سندريلا" السينما المصرية الراحلة سعاد حسني، والفنّان حسين فهمي.

ويشار إلى أن محمد رمضان جسدّ شخصية الراحل أحمد زكي في 2006، في مسلسل "السندريلا" الذي تناول السيرة الذاتية لسعاد حسني. كما قلده في أكثر من برنامج تلفزيوني.