رئيس البرتغال يساعد في إنقاذ شابتين من الغرق بعد انقلاب قاربهما

لشبونة، البرتغال (CNN)-- ساعد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في إنقاذ امرأتين شابتين بعد انقلاب قاربهما أثناء تجديفهما قبالة ساحل الغارف في البرتغال.

كان الرئيس البرتغالي البالغ من العمر 71 عامًا، يتحدث إلى الصحفيين، السبت، حيث كان قد بدأ للتو عطلة لمدة أسبوع، وأثناء حديثه حول تأثير فيروس كورونا على قطاع السياحة في البلاد، وقع الحادث.

وتابع الصحفيون اللحظة التي سبح فيها الرئيس البرتغالي نحو الشابتين، وبمساعدة رجل على دراجة مائية، تمكن من إعادتهما إلى الشاطئ.

وقال الرئيس البرتغالي للصحفيين، موضحًا ما حدث، "لحسن الحظ كانت هناك مساعدة من وطني آخر وبهذه الطريقة تمكنا نحن الاثنان من مساعدة الشابتين"، "هناك تيار غربي قوي للغاية وقد تم جرهم ودفعهم باتجاه هذه الشواطئ. لقد انقلبوا، ابتلعوا الكثير من الماء ولم يكونا قادرين على العودة إلى القارب ولا السباحة، هذه كانت قوة التيار".

وأضاف أيضًا "كان عليهما الخروج من هذا الشاطئ، والآن ستذهبان سيرًا على الأقدام إلى الشاطئ الذي غادرا منه"، مضيفًا بعض النصائح للمراهقين، "في المستقبل عليهم توخي الحذر لأنهم على الرغم من امتلاكهم سترات النجاة لم تعرفا كيف تسبحان جيدً".

ويُعرف الرئيس البرتغالي بأنه "غير رسمي" عند التعامل مع الجمهور، وكثيراً ما يُرى ليس فقط في الشواطئ ولكن أيضًا في الأماكن العامة الأخرى في جميع أنحاء البلاد، على مدار العام.