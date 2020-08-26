دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو قديم يظهر فيه الفنان، راشد الماجد يغني ويعزف على العود مع الفنان ناصر القصبي.

يبيلنا نعيد التجربه يا ابوطلال😎 https://t.co/Bg0tuBLzIj

جاء ذلك في تغريدة لآل الشيخ على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق على مقطع الفيديو: "يبيلنا نعيد التجربه يا ابوطلال"، ليرد الماجد قائلا: "هي مرة وتوبة يابوناصر".

@Turki_alalshikh موافق اذا الأساتذة محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله و رابح صقر معاي 😍🔥

وأضاف آل الشيخ: "جالس اجهز لك نص زيه.. وبعدها حتوحشنا"، ليرد الماجد قائلا: "موافق إذا الأساتذة محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله و رابح صقر معاي".

ويذكر أن آلة العود الخاصة بالفنان راشد الماجد بيعت مؤخراً في مزاد علني مقابل 160 ألف دولار تقريباً، وذلك أثناء أمسية طربية تدعى "ليلة السندباد" في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.