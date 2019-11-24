دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيعت آلة العود الخاصة بالفنان راشد الماجد مؤخراً في مزاد علني مقابل 160 ألف دولار تقريباً، وذلك أثناء أمسية طربية تدعى "ليلة السندباد" في المملكة العربية السعودية.

وأُقيمت يوم السبت حفلة طربية للفنان راشد الماجد تدعى "ليلة السندباد"، وهي من إحدى فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وخلال الأمسية الفنية، لم يطرب الفنان مسامع الجمهور فحسب، إذ إنه قام بعرض آلة عود خاصة به في مزاد علني. وبعد المزايدة عليها، بيعت مقابل 600 ألف ريال، أي 160 ألف دولار تقريباً.

وتُعد آلة العود للفنان "إرثاً فنياً"، وذلك وفقاً لما ذكرته الهيئة العامة للترفيه في السعودية على موقع "تويتر"، كما أنها كانت هدية خاصة من الملحن الراحل صالح الشهري.

وفي مقطع فيديو نشرته الهيئة على موقع "تويتر" أيضاً، أوضح الفنان أن آلة العود التي رافقته لمدة 27 عاماً هي غالية جداً بالنسبة له، مضيفاً أنه لحّن العديد من أغانيه أثناء العزف عليها، ومنها: شرطان الذهب، ورجاوي، وأغلى حبيبة.

وصنع هذا العود في عام 1992 على يد مصمم آلات العود المصري فتحي أمين.

ومن الجدير بالذكر أن موسم الرياض بدأ منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول، وسيستمر إلى 15 ديسمبر/كانون الأول.