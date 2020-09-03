تركي آل الشيخ يكشف "أسعد وأريح شيء" بعد أن "جرّب كل متع الحياة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عما وصفه بـ"أسعد وأريح شيء" وجده بعد أن "جرب كل متع الحياة".

والله جربت كل متع الحياة ... ما وجدت اللذ وأسعد واريح من عمل الخير ... فرحة الانسان لاتقدر عندي بثمن ❤️🇸🇦 لاتبخلو علي بقصص فيها خير ... والواحد يساهم قد مايقدر🙏🏻❤️ انا منكم ... تراي كنت احسب كم في جيبي قبل ادخل ماما نوره 😉 واطلب عصير صغير على الميزانية ❤️🙏🏻وقطه !

جاء ذلك في تغريدة لتركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "والله جربت كل متع الحياة.. ما وجدت اللذ وأسعد واريح من عمل الخير.. فرحة الانسان لا تقدر عندي بثمن لا تبخلو علي بقصص فيها خير.. والواحد يساهم قد ما يقد️ انا منكم... تراي كنت احسب كم في جيبي قبل ادخل ماما نوره واطلب عصير صغير على الميزانية وقطه!".

تغريدة آل الشيخ جاءت عقب تغريدة قال فيها: "مقطع ام محمد طير النوم من عيني.. هاذي نخوتنا وهذا كرمنا وهاذي عزنا وهاذي كرامتنا ان شاء لله أكلمها الصبح كانا من الحيين.."

ونالت تغريدة آل الشيخ نحو 11 ألف تفاعل بين تعليق وإعجاب لتنهال الطلبات ومقاطع الفيديو التي شاركها متابعوه عن أشخاص وقضايا قالوا إنها بحاجة لمساعدة.