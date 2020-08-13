دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، تكهنات في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يؤكد فيها أنه لا علاقة له بأي شيء يحدث.

وقال آل الشيخ في تدوينته: "اخجلو! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش اي علاقة في اي حاجه بتحصل؟! ازاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه! ... لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفه! هوا اسم تركي شماعة ل اي حاجه ولا ليه! عيب عيب! قلت للمرة المليون لا لي علاقة ب حاجه ولن يكون لي علاقة بحاجه مهما حدث!".

وفي تدوينة منفصلة تابع آل الشيخ: "انا عاوز اعرف بعد ما اموت وكل نفس ذائقه الموت ... حتستمرو تقولو تركي السبب؟".

تقارير ربطت التغريدة بانتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، حيث قالت بوابة الأهرام في تقرير واصفه التغريدة بـ"الغامضة" ذاكرة أنها تأتي بأعقاب انتقال صبحي وأن "هناك عددا كبيرا من الجماهير والرياضيين ربطوا بين اسم تركي آل الشيخ، وانتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز، الأمر الذي نفاه آل الشيخ بطريقة غير مباشرة".

من جهتها قالت صحيفة المصري اليوم إنتدوينة آل الشيخ "تعليق على رحيل رمضان صبحي عن صفوف فريق الكرة بالنادي الأهلي واقترابه من بيراميدز".