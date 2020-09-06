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نشر الأحد ، 06 سبتمبر / ايلول 2020

(CNN)-- توقف إنتاج فيلم "باتمان" أو الرجل الوطواط مُؤقتًا بعد أن ثبتت إصابة نجم الفيلم روبرت باتينسون بفيروس كورونا، حسبما قال مصدر مقرب من الممثل لـCNN.

وأكد متحدث باسم شركة وارنر بروس بيكتشرز لـCNN، في بيان الخميس، أن أحد أعضاء إنتاج الفيلم ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لكنه لم يذكر اسم باتينسون.

وأضاف المُتحدث أن طاقم الإنتاج الآن يجري "عزله وفقًا للبروتوكولات المعمول بها".

وتواصلت CNN للحصول على تعليق إضافي يوم الجمعة.

ولم يرد مُمثل باتينسون على طلب CNN للتعليق.

كان الفيلم، للمخرج مات ريفز، يُصور لعدة أسابيع عندما أغلق فيروس كورونا الإنتاج التلفزيوني والأفلام في مارس أذار الماضي.

وكان "باتمان" قد استأنف أعمال تصويره في منطقة استديو لندن منذ أيام فقط.

وفي الشهر الماضي، أصدرت شركة وارنر بروس أول إعلان تشويقي مدته دقيقتان للفيلم خلال حدث افتراضي.

وتم تأجيل موعد إصدار الفيلم عدة أشهر بعد تأخيرات في الإنتاج بسبب فيروس كورونا. ومن غير المعروف ما إذا كان الإيقاف المؤقت الحالي سيؤثر بشكل أكبر على إطلاقه.