هل حصل الشعراوي على مزرعة 300 فدان فيها 13 فيلا من السادات؟ نجله يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن امتلاك رجل الدين المصري المعروف، محمد متولي الشعراوي على مزرعة مساحتها 300 فدان بها 13 فيلا وحمامات سباحة من الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات.

أحمد نجل الشعراوي عقّب على ما يتم تداوله بمداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، قائلا: "الافتراء على الشيخ ليس وليد اللحظة.. الشيخ الشعراوي عمره ما كان عنده مزرعة 300 فدان، كل الموضوع أنه أيام حسني مبارك إحنا كأولاد الشيخ اشترينا 100 فدان من الأرض الصحراوية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي واستصلحناها.."

وتابع قائلا: "هذا الكلام غير حقيقي، والبينة على من أدعى، أين هذه المزرعة.. هذا الكلام كذب وافتراء إذا كان في مزرعة أوز غير مزرعة يا ريت الكاتب المغوار يقول لنا هي فين، ونتحقق من هذا الموضوع أما الكلام المرسل فلا نرد عليه.."

وأضاف: "نحن لا نزكي على الله أحد إنما أنا عايز الرجل الي بيكتب الكلام ده يقول لي هو علم إيه لمصر؟ هل عمل لمصر زي ما عمل الشيخ الشعراوي لمصر ومجتمعه؟"