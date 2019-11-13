دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الممثل المصري، خالد أبوالنجا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة ربط فيها رجل الدين المصري الراحل محمد متولي الشعراوي مع "الفكر الوهابي".

جاء ذلك في تغريدة لأبوالنجا على صفحته بتويتر، قال فيها: "الوهابية إفساد لروح الدين الشعراوي مثال للفكر الوهابي (وإن كان لا ينتمي له).. الفكرة في النتيجة.. افتي بجزية اهل الكتاب.. (بمنتهي الطائفية) والا قتلهم! .. افتي بختان البنات (بمنتهي الجهل بالعلم) انه قد يؤدي لوفاة الأم عند اول حمل.. افتي بعدم علاج مرضى الفشل الكلوي.. الخ.."

ويذكر أن الشعراوي تصدر جدلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، بعد تغريدة للإعلامية المصرية اسما شريف منير، وصفة فيه رجل الدين بـ"المتطرف" قبل أن تعود وتتراجع عن ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري، عمرو أديب.

وفي سياق منفصل هدد أبوالنجا، صحيفة الدستور المصرية، وانه سيقاضيها بعد ما وصفه بـ"التهديد غير المباشر بالقتل" إثر تقرير لها بعنوان "الموت يخطف زهرة الشباب الواعد. ويترك هؤلاء"، مع مجموعة صور إحداها للمثل خالد أبوالنجا.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما غرد به نشطاء على تويتر حول ما أثاره أبوالنجا عن الشعراوي: