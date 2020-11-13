دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت النجمة اللبنانية السابقة للأفلام الإباحية، ميا خليفة، إن وزير الخارجية السابق جبران باسيل، قام بحظر حسابها في شبكة انستغرام.

ونشرت ميا خليفة "ستوري"، في حسابها بانستغرام، تقول فيه إن باسيل حظرها، ومثله فعل الرئيس اللبناني ميشال عون.

وفيما لم يتضح سبب ذلك، إلا أن تغريدات ميا في الأيام الأخيرة، عبر حسابها في تويتر، تضمنت تعليقات لها حول تعرض باسيل لعقوبات أمريكية وصفها بأنها "ظلم".

ويوم الجمعة الماضي، أدرجت أمريكا زعيم التيار الوطني الحر، على قائمة العقوبات، واتهمته بالفساد. وقالت إن لديه علاقة وثيقة مع حزب الله اللبناني.

وفي اليوم نفسه، كتبت ميا خليفة تغريدة ساخرة، وأعادت تغريد ما كتبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن معاقبة باسيل.

Good morning to everyone except the newly sanctioned @Gebran_Bassil 🥰

وبرز تفاعل ميا خليفة مع الأوضاع في بلادها، لا سيما منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس آب الماضي، الذي راح ضحيته 200 شخص على الأقل وما يزيد عن 6 آلاف جريح.

وحينها طرحت ميا نظارتها الشخصية في مزاد علني عبر موقع eBay للتجارة الإلكترونية، في محاولة لجمع تبرعات لصالح الصليب الأحمر اللبناني، للمساهمة في دعم جهوده خلال تداعيات الانفجار.

واعتادت ميا توجيه انتقادات إلى النخبة السياسية، على رأسهم الرئيس ميشال عون، الذي انتقدت موقفه إبان الانفجار، من خلال فيديو قصير نشرته في حسابها عبر تطبيق "Tik Tok".

ويواجه لبنان أوضاعًا اقتصادية صعبة ضاعفها انفجار المرفأ، في وقت تحاول البلاد التعافي من أثر الحادث.